Haberler

Benin'den Nijer Cumhurbaşkanı Tiani'nin suçlamalarına ret

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Benin, Nijer'deki havalimanı saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı Abdurrahmane Tiani'nin Fransa, Benin ve Fildişi Sahili'ne yönelik suçlamalarını reddetti. Hükümet Sözcüsü, iddiaların mesnetsiz olduğunu belirtti.

Benin, Nijer'deki havalimanı saldırısı sonrası Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahmane Tiani'den gelen suçlamaları reddetti.

Hükümet Sözcüsü Wilfried Leandre Houngbedji, Tiani'nin, Niamey'deki Diori Hamani Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırının arkasında Fransa, Benin ve Fildişi Sahili'nin olduğuna ilişkin açıklamalarına yanıt verdi.

Yerel basına konuşan Houngbedji, söz konusu iddiaların mesnetsiz olduğunu belirterek, suçlamaların Nijer içinde bile karşılık bulmadığını söyledi.

Nijer'in başkenti Niamey'deki Diori Hamani Uluslararası Havalimanı yakınlarında 28 Ocak'ı 29 Ocak'a bağlayan gece silah sesleri ve şiddetli patlamalar duyulmuştu.

Olayda 4 asker yaralanmış, 20 saldırgan etkisiz hale getirilmiş ve 11 kişi de gözaltına alınmıştı.

Nijer Cumhurbaşkanı Tiani, saldırıların arkasında Fransa, Fildişi Sahili ve Benin'in olduğunu iddia etmişti.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın Sahel'deki kolu üstlenmişti.

Niamey'e yaklaşık 10 kilometre mesafedeki havalimanı, daha önce ABD ve Fransız askerlerinin konuşlu olduğu "Niamey 101 Hava Üssü"ne de ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel - Güncel
ABD basını: Trump, İran'a pazar sabahı saldırı emri verebilir

İran'a saldırı tarihi belli oldu, Trump müttefik ülkeye bilgi verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ve mutlu son! Fenerbahçe yıllardır istediği transferi yaptı

Fenerbahçe yıllardır istediği transfer bombasını patlattı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız

İran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi çağrısına yanıt geldi
Merkez Bankası'ndan kritik adım! Büyüme sınırı düşürüldü

Merkez Bankası'ndan kritik adım
Kadıköy'e yapılacak camiye itiraz edenlere Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan yanıt

Kadıköy'e yapılacak camiye itiraz edenlere Beştepe'den yanıt
Ve mutlu son! Fenerbahçe yıllardır istediği transferi yaptı

Fenerbahçe yıllardır istediği transfer bombasını patlattı
Hayatını kaybeden Fatih Ürek'in menajerinden duygu dolu açıklama

Hastane önünde acı veda: Fatih Ürek'in son anlarını anlattılar
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi

Trump piyasaların merakla beklediği ismi ilan etti