Nihat Hatipoğlu'na ''photoshop yapan kadınlar'' sorusu! Gence verdiği yanıt, canlı yayına damga vurdu - Haberler

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Nihat Hatipoğlu'na ''photoshop yapan kadınlar'' sorusu! Gence verdiği yanıt, canlı yayına damga vurdu

Haberler.com - Emine Ezgi Özdemir - Güncel
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Ramazan ayı boyunca canlı yayında seyircilerinin sorularını yanıtlayan ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'na ''Kadınlar sosyal medyada photoshop yapıyorlar, bizi kandırıyorlar, kul hakkına girer mi?'' sorusu soruldu. Hatipoğlu soruyu soran gence "Senin canın çok yanmış herhalde'' diye esprili bir yanıt verirken, programda yaşanan diyalog sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, Sahur programında Ramazan ayı boyunca izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Canlı yayında konukların sorularını yanıtlayan Hatipoğlu'na gelen bazı sorular ise izleyicileri şaşkına çevirmeyi başarıyor.

''KADINLARIN PHOTOSOP YAPMASI KUL HAKKINA GİRER Mİ?''

Son yayınlanan programda Feysel Karasöğüt isimli bir vatandaş Hatipoğlu'na ''Kadınlar sosyal medyada photoshop yapıyorlar, bizi kandırıyorlar, kul hakkına girer mi?'' diye sordu.

HATİPOĞLU'NDAN İLGİNÇ YANIT: SENİN CANIN YANMIŞ HERALDE

Hatipoğlu ise soruya "Niyet iyiyse, evlenmek ise bu durumda fotoğrafın gerçek olması gerekir. Evleneceği kişiye gerçekleri söylemesi gerekir" diye yanıt verdi. "İlginç bir soru" sözleriyle konuşmasına devam eden Hatipoğlu, "Senin canın çok yanmış herhalde. Feysel, yabana atılmaz bir soru sordu'' diyerek ekledi.

Nihat Hatipoğlu'na ''photoshop yapan kadınlar'' sorusu! Gence verdiği yanıt, canlı yayına damga vurdu

Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör Haberler.com - Güncel

Nihat Hatipoğlu ile Sahur, Güncel, Haberler

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