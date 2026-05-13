İngiltere'de aşırı sağcı parti lideri Farage hakkında 5 milyon sterlinlik bağış soruşturması başlatıldı

İngiltere Parlamentosu Standartlar Komitesi, aşırı sağcı Reform UK Partisi lideri Nigel Farage'ın 5 milyon sterlinlik bir bağışı beyan etmediği iddiasıyla soruşturma başlattı. Farage, bağışın milletvekili seçilmeden önce yapıldığını belirterek beyan yükümlülüğünün olmadığını savunuyor.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, ana muhalefetteki Muhafazakar Parti, Farage'ın milyarder iş insanı ve Reform UK Partisi destekçisi Christopher Harborne'dan aldığı 5 milyon sterlinlik bağış hakkında İngiltere Parlamentosu Standartlar Komitesi'ne başvurdu.

Komite, başvurunun ardından açtığı soruşturma kapsamında, Farage'ın bu bağışı Avam Kamarası kuralları kapsamında beyan edip etmediğini inceleyecek.

Komitenin soruşturması, ana muhalefetteki Muhafazakar Partinin Komite'ye başvurmasının ardından başlatıldı.

Öte yandan, Muhafazakar Parti, 5 milyon sterlinlik bağış konusunda İngiltere Seçim Komisyonuna da başvurdu, komisyon da konuyu değerlendirmeye aldı.

Bağışın, "kişisel ve koşulsuz bir hediye" olduğu savunuldu

Aşırı sağcı parti lideri Farage, söz konusu paranın milletvekili seçilmeden önce verildiğini belirterek bunu beyan etme yükümlülüğü bulunmadığını savundu.

Muhalefet partileri ise Farage'ın, Temmuz 2024'te milletvekili seçildikten sonra bu ödemeyi milletvekili çıkar kayıtlarına eklemesi gerektiğini kaydetti.

Reform UK Partisi'nden yapılan açıklamada, Farage'ın söz konusu ödemenin "kişisel ve koşulsuz bir hediye" olduğunu her zaman açık şekilde ifade ettiği belirtilerek, "Herhangi bir kural ihlal edilmedi. Bu meselenin tamamen kapanmasını bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Avam Kamarası kurallarına göre, yeni milletvekillerinin, seçimden önceki 12 ay içinde elde ettikleri mali çıkarları ve kayda geçirilmesi gereken menfaatleri seçimden sonraki bir ay içinde bildirmesi gerekiyor.

"Tamamen kişisel hediyeler" veya "ticari olmayan aile destekleri" genellikle kayda geçirilmezken, hediyeyi veren kişinin motivasyonu ve hediyenin kullanım amacının dikkate alınması gerekiyor.

Kuralları ihlal ettiği tespit edilen milletvekilleri yazılı ya da sözlü özürden, parlamentodan uzaklaştırmaya kadar farklı yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliyor.

Farage, ocak ayında da 384 bin sterlinlik mali çıkarını zamanında beyan etmediği gerekçesiyle eleştirilmişti.

İngiltere Parlamentosu Standartlar Komitesi Yetkilisi Daniel Greenberg, bunun "kasıtsız bir ihlal" olduğuna hükmederek, Farage'ın herhangi bir yaptırım uygulanmadan kayıtlarını güncellemesine izin vermişti.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci
