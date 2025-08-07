Niğde ve Nevşehir'de Kaçakçılık Operasyonu: 9 Gözaltı

Güncelleme:
Niğde merkezli düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 9 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında ruhsatsız silahlar ile cephane ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silahlanmanın önlenmesine yönelik mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

Ekipler, Niğde ve Nevşehir'de eş zamanlı yaptıkları operasyonda 9 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 8 ruhsatsız tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 201 fişek ele geçirildi

Operasyonda yakalanan 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, hakkında kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası bulunan zanlı ise cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
