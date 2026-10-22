Niğde Valisi Akmeşe halk gününde sorunları dinledi, kurum müdürlerine talimat verdi

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Niğde Valisi Nedim Akmeşe, halk gününde vatandaşlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, valilik makamında gerçekleştirilen görüşmelerde Vali Akmeşe, vatandaşların talep, öneri ve sorunlarını dinledi.

Akmeşe, iletilen konuların çözümü için ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.

Kaynak: AA