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Niğde Valisi'nden Jandarma'nın 187. yılına övgü

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Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümünde yayımladığı mesajda, teşkilatın milletin huzuru için fedakarca hizmet verdiğini, disiplin ve insan odaklı yaklaşımıyla devlet-millet bağını güçlendirdiğini belirtti.

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Akmeşe, mesajında, milletin huzur ve güvenliği için ülkenin dört bir yanında fedakarca hizmet veren Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Devletin köklü kurumları arasında yer alan teşkilatın disiplini, sorumluluk bilinci ve vazife anlayışıyla millettin takdirini kazandığını belirten Akmeşe, kamu hizmetinin en saygın temsilcilerinden biri olduğunu vurguladı.

Jandarma Teşkilatının değişen ihtiyaçlarına uyum sağladığını aktaran Akmeşe, şunları kaydetti:

"Teknolojinin sunduğu imkanlardan etkin şekilde yararlanarak hizmet kalitesini sürekli geliştirmektedir. Vatandaşlarımızla kurduğu güven ilişkisi ve insan odaklı yaklaşımıyla devlet ile millet arasındaki bağı güçlendirmeye devam etmektedir. Jandarma Teşkilatımızın tüm mensuplarını tebrik ediyor, başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum."

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
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