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Niğde Valisi Akmeşe'den 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

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Niğde Valisi Nedim Akmeşe, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akmeşe, mesajında, Cumhuriyet'in banisi ve Milli Mücadele'nin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 88. yıl dönümünde saygıyla andıklarını ifade etti.

Atatürk'ün azmi, vizyonu ve kararlı liderliğiyle yürütülen Milli Mücadele'nin bağımsızlık iradesinin simgesi olduğunu belirten Akmeşe, şunları kaydetti:

"Milletin müşterek bir ideal etrafında birleştirerek kurduğu ve 'en büyük eserim' diyerek gençliğe emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti, muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma hedefi doğrultusunda bugün de emin adımlarla ilerlemektedir. Bizlere düşen sorumluluk, bu aziz emaneti korumak, birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle ülkemizi daha müreffeh yarınlara taşımak ve bu bilinci gelecek nesillere aktarmaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla yad ediyor, kahraman gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz."

Kaynak: AA
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