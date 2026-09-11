Niğde Valisi Akmeşe beldeleri ziyaret etti

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Hacıabdullah, Yıldıztepe, Konaklı ve Aktaş beldelerini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Akmeşe, belde belediye başkanlarıyla da bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vatandaşlarla görüşerek talep ve beklentilerini dinleyen Akmeşe, ardından Konaklı ve Aktaş beldelerinde yürütülen kaya oyma depo yapım çalışmalarını inceledi.

Kaynak: AA