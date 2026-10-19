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Niğde Valisi Akmeşe, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde muhtarlarla buluştu

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Niğde Valisi Akmeşe, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde muhtarlarla buluştu
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Niğde Valisi Nedim Akmeşe, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Niğde Öğretmenevi'nde düzenlenen programda muhtarlarla bir araya geldi. Akmeşe, muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü görevi üstlendiğini ve kamu hizmetlerinde önemli sorumluluk taşıdığını vurguladı.

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kentte görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Akmeşe, Niğde Öğretmenevi'nde düzenlenen programda muhtarların gününü kutladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akmeşe, muhtarlık kurumunun devlet geleneğinin önemli bir parçası ve yerel demokrasinin temel yapı taşlarından biri olduğunu belirtti.

Muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü görevi üstlendiğini ifade eden Akmeşe, kamu hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesinde muhtarların önemli sorumluluklar taşıdığını vurguladı.

Akmeşe, kentin her köşesine hizmet ulaştırmak amacıyla muhtarlarla işbirliği içerisinde çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Programa, Vali Yardımcısı Soner Divli, İl Emniyet Müdürü Erdinç Yüceer, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Dinçer, Muhtarlar Derneği Başkanı Bahtiyar Yamaner, kurum amirleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Kaynak: AA
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