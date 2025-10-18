Niğde Valiliği'nden Horoz Köyü Sondaj Faaliyetleri Açıklaması

Niğde Valiliği, Ulukışla ilçesine bağlı Horoz köyünde özel firma tarafından yürütülen sondaj faaliyetlerinin çevresel sürdürülebilirlik doğrultusunda ilgili kurumların denetimi ve gözetimi altında yapıldığını açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, bazı basın yayın organlarında Horoz köyü sınırlarında özel bir firma tarafından yürütülen sondaj faaliyetlerine ilişkin köylüler tarafından dile getirilen endişelere yer verildiği ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmaya ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Söz konusu sondaj alanının 160 ada 110 numaralı parselde yer aldığı ve mülkiyeti, faaliyeti yürüten firmaya ait olduğu bildirilen açıklamada, alanın köy yerleşimine yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta olduğu aktarıldı.

Çalışmaların yasal izinlere bağlı olarak yürütüldüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlgili faaliyet Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün teknik inceleme ve değerlendirmeleri sonucunda 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde verilen yasal izinlere dayanılarak yürütülmektedir. DSİ tarafından yapılan bilimsel ve teknik incelemelerde, söz konusu sondaj çalışmasının mevcut içme ve sulama suyu kaynaklarını olumsuz yönde etkilemeyeceği belirlenmiştir. Bu kapsamda köyün su kaynaklarının zarar göreceğine dair resmi bir tespit, bilimsel veri veya idari değerlendirme bulunmamaktadır.

Öte yandan Horoz köyü muhtarlığı tarafından DSİ'nin sondaj izni kararına karşı yapılan itiraz, ilgili kurumun teknik ve hukuki değerlendirmeleri sonucunda reddedilmiştir. DSİ'nin incelemesinde söz konusu faaliyetin mevzuata uygun biçimde gerekli izin süreçleri tamamlanarak yürütüldüğü, mevcut su kaynaklarını olumsuz etkilemediği ve kamu yararına aykırılık teşkil etmediği tespit edilmiştir."

Ayrıca açıklamada, muhtarlık ve vatandaşların idari kararlara karşı yargı yoluna başvurma haklarının saklı olduğu kaydedildi.

Vatandaşların çevre ve su güvenliğine dair hassasiyetlerinin önemsendiği vurgulanan açıklamada, yürütülen tüm faaliyetlerin çevresel sürdürülebilirlik, kamu yararı ve hukuka uygunluk ilkeleri doğrultusunda ilgili kurumların denetimi ve gözetimi altında sürdürüldüğü aktarıldı.