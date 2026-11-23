Niğde Ulukışla'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Niğde Ulukışla'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi; cenazesi savcı incelemesinin ardından Ulukışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
M.B. (31) idaresindeki 59 TT 804 plakalı tır, D-750 kara yolu Tekneçukur köyü mevkisinde Öner Öztürk'ün (47) kullandığı 01 ABA 533 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobil sürücüsü Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Öztürk'ün cenazesi, savcının incelemesinin ardından Ulukışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA