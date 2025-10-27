Haberler

Niğde Sungurbey Camisi'nin Restorasyonu Sona Yaklaşıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İlhanlı Devleti döneminde inşa edilen Niğde Sungurbey Camisi'nin restorasyonu ramazan ayında tamamlanacak. 700 yıllık tarihi geçmişe sahip caminin, özgün yapısına uygun olarak gerçekleştirilen onarımlar ile gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

İlhanlı Devleti döneminde 1335'te Niğde Kalesi'nin güneyinde inşa edilen Niğde Sungurbey Camisi'ndeki restorasyonda sona gelindi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlhanlı Devleti döneminde Niğde Valisi Sungur Bey tarafından 1335'te, Niğde Kalesi'nin güneyinde inşa edilen Niğde Sungurbey Camisi'nin restorasyonu ramazan ayında tamamlanacak.

Kesme taş malzeme, anıtsal taç kapı ve tek minaresiyle dönemin taş işçiliğini yansıtan yapı, Osmanlı döneminde 16-19. yüzyıllarda kesintisiz şekilde ibadete açık kaldı, bu süreçte caminin kullanımını sürdürmek amacıyla çatı ve cephelerde çeşitli kısmi onarımlar yapıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2023'te başlatılan caminin restorasyon süreci devam ediyor.

Restorasyon kapsamında, caminin özgün haline döndürülmesi amacıyla restorasyon projesi revize edildi ve harim kısmında yer alan 24 muhdes ahşap sütun söküldü.

Özgün yapısına uygun olarak caminin çatısı yenilendi ve çelik konstrüksiyonlu yeni çatı yapıldı, titanyum çinko ile kaplandı.

Kündekari ve kakma tekniğiyle yapılan cümle kapıları ile minberin konservasyon çalışmalarında sona gelindi. Avlu duvarları ile tuvaletleri tamamlanan caminin, abdesthane ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Her dönem farklı teknik ve estetik yaklaşımlarla onarılan, yaklaşık 700 yıllık geçmişe sahip Sungurbey Camisi'nin, yürütülen yeni çalışmalarla tarihi dokusu korunarak gelecek kuşaklara aktarılması amaçlandı.

14. yüzyıldan bugüne ayakta kalan Selçuklu mimarisinin örneklerinden olan caminin, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonunun 2026 yılı ramazan ayında tamamlanarak, ibadete ve ziyarete açılması planlanıyor.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: 571 aktif hakemin 152'si bahis oynuyor

Türk futbolunda deprem! Büyük skandalı TFF Başkanı açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması
Yok artık daha neler! Aboubakar'ın içinden Messi çıktı

Yok artık daha neler! İlk maçında içinden Messi çıktı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

Maratonun başlamasına günler kala Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
Türk futbolundaki bahis skandalında yeni detaylar: Bir hakem tek başına 18.227 kez bahis oynamış

Bahis skandalından "Pes" dedirten detaylar: Bir hakem tek başına...
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması
İstanbul dahil 15 il için kritik 36 saat! Baroklinik soğuk cephe geliyor

Bu sabahı unutun, İstanbul dahil 15 ilde kritik 36 saate girildi
71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu

71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu
Kırmızı kart mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu

Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu
Güllü'nün ölümünde yeni gelişme: Kızı ve yakın arkadaşı harekete geçti

Güllü'nün ölümünden haftalar sonra şaşırtan hamle
Aralarındaki diyalog olay! Sergen Yalçın taraftarın karşısına çıktı

Deliye dönen taraftarların karşısına çıkan Sergen'in zor anları
Domenico Tedesco evine sadece iki şey için gidiyor

Tedesco'dan taraftarı kendine hayran bırakan hareket
Trump, İsrail'in hayallerini yıktı: İstikrar Gücü'nde Türkler de olacak

Trump, İsrail'in hayallerini yıktı! Netanyahu'yu çıldırtacak sözler
MHP kanun teklifi sundu: Yabancı dijital medya platformlarına uygulanan vergi artırılsın

MHP, yabancı dijital medya platformları için harekete geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.