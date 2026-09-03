Niğde'de Park Halindeki Otomobilin Üzerine Ağaç Devrildi
Niğde'nin Selçuk Mahallesi'nde cadde üzerindeki bir ağaç, park halindeki 21 BK 379 plakalı otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edilirken, otomobilde hasar oluştu, ağaç ekiplerce kaldırıldı ve inceleme başlatıldı.
NİĞDE'de park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi.
Merkez ilçeye bağlı Selçuk Mahallesi'nde, caddedeki bir ağaç park halindeki 21 BK 379 plakalı otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Otomobilde hasar meydana gelirken, ekipler ağacı kaldırdı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı