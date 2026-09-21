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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde yeni eğitim yılı 25 bin 883 öğrenciyle başladı

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde (NÖHÜ) 2026-2027 akademik yılı başladı. Üniversitede 25 bin 883 öğrenci eğitim görecek, bu yıl katılan 4 bin 154 öğrenciden 2 bin 163'ü lisans, 1991'i ön lisans programlarına katılacak.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde (NÖHÜ) 2026-2027 akademik yılı başladı.

Üniversitede 25 bin 883 öğrenci eğitim görecek. Bu yıl üniversiteye katılan 4 bin 154 öğrenciden 2 bin 163'ü lisans, 1991'i ise ön lisans programlarına katılacak.

Üniversitede güz yarıyılı ara sınavları 7-15 Kasım arasında gerçekleştirilecek. Yarıyıl, 4-12 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek final sınavlarıyla tamamlanacak.

Bahar yarıyılı ise 15 Şubat'ta başlayacak. Bahar yarıyılı ara sınavları 10-18 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

2026-2027 eğitim öğretim yılı, 14-22 Haziran'da gerçekleştirilecek final sınavlarının ardından sona erecek.

Kaynak: AA
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