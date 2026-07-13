Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 34. Yıl Dönümünü Kutluyor

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitenin 34. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uslu, mesajında, üniversitenin 34 yıllık köklü geçmişiyle milli ve manevi değerlerine bağlı, bilgi ve donanıma sahip bireyler yetiştirme hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Üniversitenin Şehit Ömer Halisdemir'in adını büyük bir onurla taşıdığını vurgulayan Uslu, üniversitenin şehidin aziz hatırasına layık olabilmek için ulusal ve uluslararası platformlarda elde ettiği başarılarla kente, bölgeye ve ülkeye değer katmaya devam ettiğini belirtti.

Uslu, üniversitenin uluslararası yükseköğretim sıralamalarındaki yükselişini istikrarlı şekilde sürdürdüğünü anlattı.

Sürdürülebilirlik, kültür, sanat ve spor alanlarında önemli başarılara imza attıklarını belirten Uslu, şunları kaydetti:

"Üniversitemizin son yıllarda elde ettiği başarılar, ortak hedeflere inanan güçlü akademik ve idari kadromuzun özverili çalışmalarının ürünüdür. Özellikle sürdürülebilir kalkınma alanında bir yıl gibi kısa sürede gösterdiğimiz yükseliş, kararlı vizyonumuzun ve planlı gelişim anlayışımızın en somut göstergelerinden biridir. Bugün 17 sürdürülebilir kalkınma amacının tamamında değerlendirilen, dünya sıralamalarında önemli basamaklar yükselen ve uluslararası görünürlüğünü sürekli artıran bir üniversite konumundayız. Bu sonuçlar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin artık dünyanın tanınan yükseköğretim kurumları arasında yer aldığını göstermektedir. Üniversitemizin bugünlere ulaşmasında emeği bulunan tüm akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize, mezunlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyor 34. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum."