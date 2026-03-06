Haberler

NÖHÜ öğrenci topluluklarının 12 projesi destek aldı

Güncelleme:
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde öğrenci topluluklarının 12 projesi, Üniversite Destek Programı (ÜNİDES) tarafından desteklenmeye hak kazandı. Projeler, öğrencilerin sosyal sorumluluk bilinci ile toplumun farklı kesimlerine ulaşmalarını hedefliyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve ÜNİDES 6. dönemi kapsamında 12 öğrenci topluluğu projesi destek aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve ÜNİDES 6. dönemi kapsamında 12 öğrenci topluluğu projesi destek aldı.

Bu projelerle üniversite, öğrencilerin sosyal sorumluluk bilinciyle toplumun farklı kesimlerine ulaşmasını ve çözüm odaklı faaliyetler yürütmesini hedefleniyor.

Bilim, çevre, sağlık, kültür ve teknoloji gibi konuları kapsayan projelerle, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
500

