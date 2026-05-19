Niğde’de Evin Çatısında Anadol Kamyonet Sürprizi

NİĞDE'nin Kayırlı köyünde 3 katlı evin çatısındaki Anadol marka kamyonet, ilginç görüntü oluşturdu. Karadeniz'i aratmayan tutku, köyü cazibe merkezi haline getirdi.

Kayırlı köyünde oturan klasik araç tutkunu Fikret Yücel, 10 yıl önce 3 katlı evinin çatısına vinçle Anadol marka kamyonet yerleştirdi. Yücel, bir süre sonra rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Satılan evin yeni sahipleri de köyün cazibe merkezi haline gelen çatıdaki araca müdahale etmedi. Köye ziyarete gelenler, fotoğraf çektirmek için araca ilgi gösterirken; muhtar Hüseyin Yılmaz, "Görenler çok şaşırıyor, merak edip beni arayarak soruyorlar. 'Böyle şeyler genelde Karadeniz'de olur, demek ki artık buralarda da görülüyor' diyorlar" dedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
