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Niğde'nin Fesleğen köyünde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

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Niğde'nin Fesleğen köyünde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
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Niğde'nin Fesleğen köyünde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde 44 kök kenevir, 10 kilo kubar esrar, 84 fişek, 3 cep telefonu ve kamera kayıt cihazı ele geçirildi; gözaltına alınanlar hakkında adli işlem başlatıldı.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında merkeze bağlı Fesleğen köyüne operasyon düzenledi.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda 44 kök kenevir bitkisi, 10 kilo kubar esrar, 84 fişek, 3 cep telefonu ve kamera kayıt cihazı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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