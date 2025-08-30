Niğde'nin Bor İlçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı Töreni

Niğde'nin Bor İlçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı Töreni
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'nin Bor ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı dolayısıyla düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler şiir okudu.

Niğde'nin Bor ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Program, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Program, öğrencilerin şiir okumasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Sefa Karcı - Güncel
Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Kerem'in kaderi Galatasaray'ın elinde

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Kerem'in kaderi Galatasaray'ın elinde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Para bile ödemeyecekler! Galatasaray'dan Donnarumma bombası

Para bile ödemeyecekler! Galatasaray'dan Donnarumma bombası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.