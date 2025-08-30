Niğde'nin Bor İlçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı Töreni
Niğde'nin Bor ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı dolayısıyla düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler şiir okudu.
Niğde'nin Bor ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
Program, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.
Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Program, öğrencilerin şiir okumasıyla sona erdi.
Kaynak: AA / Sefa Karcı - Güncel