Niğde merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Niğde merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmada, 14 zanlının banka hesaplarının, yasa dışı bahis sitelerinde toplam 1 milyar 70 milyon 662 bin 992 liralık para transferine aracılık ettiği tespit edildi.

Niğde, İstanbul, İzmir ve Nevşehir'de eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1'inin işlemleri ise devam ediyor.

Zanlılardan 4'ünün tutuklu olduğu belirlendi.

Kaynak: AA