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Niğde Konaklı'da zihinsel engelli, otomobilin çarpması sonucu yaralandı

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Niğde Konaklı'da zihinsel engelli, otomobilin çarpması sonucu yaralandı
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Niğde'nin Konaklı beldesinde dün saat 12.00 sıralarında yolun karşısına koşan zihinsel engelliye otomobil çarptı. Yaralanan zihinsel engelli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

NİĞDE'de yolun karşısına koşarken otomobilin çarptığı zihinsel engelli, yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Konaklı beldesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına koşan zihinsel engelliye çarptı. Kazada yola savrulan engelli, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan engelli, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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