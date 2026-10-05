Niğde kent merkezinde yoğun sis görüş mesafesini düşürdü, ulaşımda aksamalar yaşandı

Niğde kent merkezinde yoğun sis görüş mesafesini düşürdü, ulaşımda aksamalar yaşandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde kent merkezinde gün doğumuyla birlikte etkili olan yoğun sis, sabah saatlerinde görüş mesafesini yer yer düşürdü. Sis nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanırken, düşen görüş mesafesi dronla havadan görüntülendi ve sürücüler trafikte dikkatli ilerledi.
Niğde'de gün doğumuyla birlikte sis etkisini gösterdi.
Kent merkezinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.
Yer yer görüş mesafesinin düştüğü bölge dron ile havadan görüntülendi.
Sis nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı.
Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler trafikte dikkatli ilerledi.
Kaynak: AA