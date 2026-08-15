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Niğde'de İnşaat İşçisi Yüksekten Düştü

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Niğde'de bir inşaatta çalışan işçi H.C., sabah saatlerinde 2,5 metre yükseklikten düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; işçi hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

NİĞDE'de çalıştığı inşaatta yüksekten düşerek yaralanan işçi H.C. (40), hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Efendibey Mahallesi Nagihan Sokak'taki bir şantiyede meydana geldi. İnşaatta çalışan işçi, bilinmeyen nedenle 2,5 metrelik yükseklikten düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. H.C. sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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