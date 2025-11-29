Haberler

Niğde Hastanesinde Ameliyathanede Yangın Çıktı: Yangın Söndürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni ek bina ameliyathanesinde çıkan yangın söndürüldü. Yangının iklimlendirme sisteminden kaynaklandığı değerlendiriliyor. Yangın anında hastane personeli kontrol altına aldı, itfaiye ekipleri de yangını tamamen söndürdü.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni ek bina ameliyathanesinde çıkan yangın söndürüldü.

Niğde Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ilk incelemelerde, yangının ameliyathanenin iklimlendirme sisteminden kaynaklı olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Ameliyathane katında yoğun duman ve koku tespit edilmesi üzerine durumun hastane personeline bildirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Teknik ekip tarafından ilk müdahale yapılmıştır. Aynı anda sprinkler sistemi devreye girmiştir. Olay eş zamanlı olarak 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden itfaiye birimlerine iletilmiştir. İtfaiye ekipleri olay yerine intikal edene kadar yangının yayılımını önlemek amacıyla hastane personeli tarafından yangın söndürme tüpleri ve hortumlarıyla kontrollü müdahalede bulunulmuş, ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın tamamen söndürülmüş ve soğutma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Olay sonucunda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmemiştir. Hastane hizmetlerinin kesintiye uğramaması için gerekli tedbirler alınmış olup, yangının çıkış nedenine ilişkin teknik ve idari inceleme süreci başlatılmıştır."

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
CHP kurultayında kriz: İzletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti

Kurultayda izletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftarın çıldırdığı olayı Sadettin Saran ayakta alkışladı

Taraftarın çıldırdığı olayı ayakta alkışladı
Hafif ticari araç, otoyolda kamyona çarptı; 3 ölü, 3 yaralı

Araç demir yığınına döndü, cansız bedenler böyle çıkarıldı
Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu

Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu
Hayranlığı başına bela oldu! Kazım Koyuncu şarkısı paylaştı, kendini karakolda buldu

Kazım Koyuncu şarkısı paylaştı, kendini karakolda buldu
Taraftarın çıldırdığı olayı Sadettin Saran ayakta alkışladı

Taraftarın çıldırdığı olayı ayakta alkışladı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı
Papa'nın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi

Papa'nın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi
Öldüresiye dövdü, sonra polis merkezine gidip teslim oldu

Dakikalarca öldüresiye dövdü, sonra hiç beklenmeyen bir şey yaptı
Derbi öncesi kritik istatistik! Bunu yapan maçı kazanıyor

Derbi öncesi kritik istatistik! Bunu yapan maçı kazanıyor
Rafa Silva krizinde yeni gelişme: Kadro dışında bekletiriz

Rafa Silva krizinde yeni gelişme
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım maça çıkamayacak hale geldi: Oyuncumuz yok

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım maça çıkamayacak hale geldi
Alper Potuk'un yeni takımındaki macerası sadece 5 maç sürdü

Yeni takımındaki macerası sadece 5 maç sürdü
Zeybek oynayan dansçı bir anda yere yığıldı

Zeybek oynarken bir anda yere yığıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.