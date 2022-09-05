Üye Girişi
Haberi Paylaş

Niğde gündem haberi: Niğde'de traktör şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Güncel Haberler

Niğde gündem haberi: Niğde'de traktör şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Niğde habere göre NİĞDE'de traktörün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

NİĞDE'de traktörün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Merkeze bağlı Elmalı köyü Büyükpınar mevkinde dün Bilal Gül (67) yönetimindeki  51 EK 320 plakalı traktör, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine, kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Bilal Gül ile traktörde bulunan İsmail Akçın (55) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Salih Aktağ (65), Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ile ilgili soruşturma başlattı


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı - Güncel

Bilal Gül Jandarma Güncel Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title