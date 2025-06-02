Niğde'den Akran Zorbalığına Karşı Önleyici Proje

Niğde'den Akran Zorbalığına Karşı Önleyici Proje
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nden Doç. Dr. Hatice Uysal Bayrak'ın hazırladığı proje, TÜBİTAK desteği alarak erken çocukluk döneminde akran zorbalığını önlemeyi hedefliyor. Proje ile öğretmen adayları, psikolojik sağlamlık temelli dijital öyküler yazmayı öğrenerek bu becerileri eğitim hayatlarında kullanacaklar.

Niğde'de Doç. Dr. Hatice Uysal Bayrak'ın hazırladığı "Dijital Öyküler Açıklayıcı, Öğretmenim Kapsayıcı: Psikolojik Sağlamlık Sayesinde Akran Zorbalığına Hayır Demeyi Öğretiyoruz" başlıklı projesi, TÜBİTAK desteği almaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bayrak'ın yürütücüsü olduğu proje, TÜBİTAK 4008-Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında destek alacak.

Proje kapsamında, okul öncesi öğretmen adaylarının erken çocukluk döneminde akran zorbalığını önlemeye yönelik psikolojik sağlamlık temelli dijital öyküler yazmayı öğrenmeleri ve bu becerileri öğretim hayatlarında kapsayıcı ve yenilikçi yöntemlerle kullanmaları hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, projeyi yürüten Bayrak'ı tebrik etti.

Uslu, "Hocamızın yürüttüğü bu kıymetli proje, erken yaşta akran zorbalığının önlenmesine katkı sunarken, öğretmen adaylarının psikolojik sağlamlık temelli bir eğitim yaklaşımı geliştirmelerine de olanak sağlayacak. Üniversite olarak böyle kapsamlı ve etkisi yüksek projelere öncülük etmekten gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bayrak da bu çalışma ile öğretmen adaylarının hem çocukların psikolojik dayanıklılıklarını destekleyici bir yaklaşıma sahip olmalarını hem de akran zorbalığını önleyici bilinçli ve etkili uygulamalar geliştirmelerini amaçladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Kürşad Gün - Güncel
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