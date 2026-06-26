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Niğde'deki Havai Fişek Fabrikası Patlamasına İlişkin Müfettiş Görevlendirildi

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İçişleri Bakanlığı, Niğde'nin Bor ilçesinde özel bir firmaya ait havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili inceleme yapmak üzere 2 müfettiş görevlendirdi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, Niğde'nin Bor ilçesinde özel bir firmaya ait havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin inceleme ve değerlendirme yapmak üzere 2 müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen havai fişek fabrikası patlamasına ilişkin müfettiş görevlendirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, özel bir firmaya ait havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili inceleme ve değerlendirme yapılması amacıyla görevlendirme gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu kapsamda 1 Mülkiye Başmüfettişi ile Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında görevli 1 Polis Başmüfettişinin görevlendirildiği bildirildi.

Açıklamada, olaya ilişkin inceleme ve çalışmaların ilgili birimler tarafından titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı, patlamada hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı; yaralı vatandaşa ise acil şifa diledi.

Kaynak: ANKA
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