Niğde'de yüklü miktarda gümrük kaçağı makaron ele geçirildi - Haberler

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Niğde'de yüklü miktarda gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Adnan Çelebi - Güncel
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Niğde'de yüklü miktarda gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

NİĞDE'nin Ulukışla ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu 2 TIR'da gümrük kaçağı 20 milyon 160 bin makaron ele geçirildi.

NİĞDE'nin Ulukışla ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu 2 TIR'da gümrük kaçağı 20 milyon 160 bin makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, ilçedeki uygulama noktasında şüphe üzerine 2 TIR'ı durdurdu. TIR'ların dorselerinde yapılan aramada 11 milyon 360 bini doldurulmuş, 8 milyon 800 bini boş olmak üzere 20 milyon 160 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. TIR şoförleri gözaltına alındı.


Demirören Haber Ajansı / Adnan Çelebi - Güncel

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