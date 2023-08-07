Niğde'de yolcu otobüsü minibüsle çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Niğde'nin Çamardı ilçesinde yolcu otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.