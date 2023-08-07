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Niğde'de yolcu otobüsü minibüsle çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

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Niğde'nin Çamardı ilçesinde yolcu otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Niğde'de yolcu otobüsü minibüsle çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

NİĞDE - Niğde'nin Çamardı ilçesinde yolcu otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çamardı-Adana karayolunda Turgay A. yönetimindeki yolcu otobüsü, karşı yönden gelen Melih B. yönetimindeki minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı. 7 yaralı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, Çamardı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan minibüsteki yolculardan Ayhan B. ise hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen - Güncel

Çamardı Niğde Güncel Haberler

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