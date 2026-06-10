Haberler

Otomobilin çarptığı yaya yaşam mücadelesi veriyor, sürücü serbest

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde'de yaya geçidinden geçerken otomobilin çarptığı 75 yaşındaki Feime Yener ağır yaralandı. Sürücü adli kontrolle serbest bırakılırken, oğlu karara itiraz etti.

NİĞDE'de, yaya geçidinden karşıya geçerken otomobilin çarptığı Feime Yener (75) ağır yaralandı. Gözaltına alınan sürücü E.K., adli kontrolle serbest bırakıldı. Feime Yener'in oğlu Hakan Yener, karara itiraz ettiklerini belirterek, "Annem, günlerdir hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Hayati tehlikesi devam ediyor. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

Kaza, 5 Haziran'da, Niğde-Bor kara yolunda meydana geldi. E.K. yönetimindeki otomobil, yaya geçidinden karşıya geçen 2 çocuk annesi Feime Yener'e çarptı. Metrelerce savrulan Yener, ağır yaralandı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Yener'in hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan E.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

'ANNEM GÜNLERDİR HASTANEDE, YOĞUN BAKIMDA'

Sürücünün adli kontrolle serbest bırakılması, Yener ailesinin tepkisine neden oldu. Aile, avukatları aracılığıyla karara itirazda bulundu. Feime Yener'in oğlu Hakan Yener, DHA'ya yaptığı açıklamada, yaşadıkları sürecin yalnızca hukuki bir mesele olmadığını, aynı zamanda büyük bir insani acı olduğunu belirtti. Annesinin günlerdir yoğun bakımda yaşam savaşı verdiğini ifade eden Yener, "Bugün burada bir hukuk mücadelesinden çok bir evlat olarak yaşadığım acıyı anlatmak için bulunuyorum. Annem Feime Yener, günlerdir hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Doktorlarımızın tüm çabalarına rağmen yoğun bakımda hayati tehlikesi devam ediyor" dedi.

'SADECE BİZİM AİLEMİZİN DEĞİL, TRAFİKTEKİ HERKESİN MESELESİDİR'

Kendilerini en çok yaralayan konunun, annesine yaya geçidinde çarparak yaralanmasına neden olan sürücünün serbest bırakılması olduğunu dile getiren Yener, "Bu, bizi ve tüm ailemizi kahretmektedir. Annem bir tarafta yaşam mücadelesi verirken, buna neden olan şüpheli ise özgürlüğüne devam ediyor. Bir evlat olarak bunu anlamakta ve kabul etmekte zorlanıyorum. Kimseyi peşinen suçlu ilan etmek istemiyoruz ancak bu kazanın sonuçları bizim için son derece ağır oldu. Soruşturmanın etkin şekilde yürütülmesi ve gerekli tüm tedbirlerin alınması gerekiyor. Annemin sağlık durumu, dosyadaki deliller ortadadır. Bu olay sadece bizim ailemizin değil, trafikteki herkesin meselesidir. Çünkü bugün bizim başımıza gelen, yarın başka bir ailenin başına gelebilir. Başka ailelerin aynı acıları yaşamaması için bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" diye konuştu.

Haber-Kamera: Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Mustafa Bozbey hakkında 402 yıla kadar hapis istemi

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına 402 yıl hapis istemi

LGS sınavına hazırlık nedeniyle 12 Haziran cuma günü okullar tatil edildi

Bakan Tekin duyurdu! Cuma günü okullar tatil edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hız sınırını ikiye katlamış! 10 kişinin öldüğü kazada kahreden rapor

Hız sınırını ikiye katlamış! Katliam gibi kazada kahreden rapor
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı

Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
Bir parti için daha mutlak butlan kararı! Kongre iptal edildi

Bir parti için daha mutlak butlan kararı! Kongre iptal edildi
MasterChef'te büyük sürpriz! Mehmet Şef boynuna sarıldı

MasterChef'te büyük sürpriz! Yerinden fırlayıp boynuna sarıldı
Mehmet Şef görünce dayanamadı, Bedri Usta'yı azarladı: Sen burayı MasterChef mi sandın?

Mehmet Şef görünce dayanamadı, Bedri Usta'yı azarladı
Yetişkin içerik üreticisi ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim

Tek cümlesiyle ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim
Kenan Yıldız hayranlarıyla fotoğraf çektirdi, herkes aynı detaya takıldı

Görüntüyü izleyenler aynı detaya takıldı