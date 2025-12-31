Niğde'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu
Niğde'de haber alamayan yakınları, yaşlı çift Emine Ş. ve Necati Ş.'nin evlerinde ölü bulunduğunu fark etti. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine intikal ederek durumu kontrol etti. Çiftin cenazeleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Kale Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan Emine Ş. (64) ile Necati Ş'den (75) haber alamayan yakınları polisten yardım istedi.
İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri ile doğal gaz firması yetkilileri sevk edildi.
Eve giren ekipler, Emine Ş. ve Necati Ş'nin yerde hareketsiz yattığını gördü.
Yapılan kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.
Çiftin cenazeleri, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel