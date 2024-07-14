Niğde'de yakınlarını kaybeden mahalleli şehit ve kimsesizler için mevlit okuttu

Niğde'nin Bor ilçesinde yakınlarını kaybeden mahalleliler, şehit ve kimsesizler için mevlit okuttu.

Fatih Mahallesi 85. Sokak'ta bölge halkı yaklaşık 30 yıldır muharrem ayında düzenlediği programda, şehitlere, kaybettiği yakınlarına ve kimsesizler için hatim yaptırıyor, mevlit okutturuyor ve yemek ikram ediyor.

Mahalle sakinlerinden Ercan Akcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Bu geleneğin yaklaşık 30 yıldır devam ettiğini belirten Akcan, "Konu komşu birlik beraberlik içinde büyüklerimizi anmak onların ruhuna Fatiha ve Kur'an-ı Kerim okumak için toplanıyoruz. Her yıl severek yapıyoruz, güzel bir uygulama. Her yıl bu mevlidi, şehitlerimiz için ölmüşlerimiz için hatta hiç Fatiha okunmamış kimsesizler için okuyoruz. Allah'ım kabul eylesin." ifadelerini kullandı.