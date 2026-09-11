Haberler

Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
+23 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında ilçeye bağlı Alihoca köyünde operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ikametinde yapılan aramada, 364 gram kubar esrar ve 6 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
Okullara silahlı saldırı hazırlığındaki örgüte operasyon! 27 kişi yakalandı

3 ilde okulları kana bulayacaklardı! Saldırı hazırlığında yakalandılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ece Erken özel fotoğraflarını neden ücretli paylaştığını açıkladı

Ece Erken özel fotoğraflarını neden ücretli paylaştığını açıkladı
İstanbul'da minibüslerde yeni dönem! Artık kredi kartı geçiyor

İstanbul'da minibüslerde yeni dönem! İlk uygulama başladı
Banka çalışanlarını rehin almıştı, ifadesi ortaya çıktı! Bakın ne için yapmış

Banka çalışanlarını rehin almıştı, ifadesi ortaya çıktı
Slovenya'daki ölü kargalarda Batı Nil virüsü tespit edildi

Aşısı yok! Afrika kökenli hastalık bu kez Avrupa'da görüldü
Tekerleği tamir ederken römorkün altında can verdi

Tekerleği tamir etmek isterken canından oldu
Ferdi Tayfur'un damadından Vanlı Kara Haydar'a suçlama: İş yerime çökmeye çalıştı

Ferdi Tayfur'un damadından Vanlı Kara Haydar için olay suçlama
Cumhurbaşkanının oğlundan Türklere akılalmaz tehdit: Bavullarınızı toplayıp ülkeyi terk edin

Cumhurbaşkanının oğlundan Türklere küstah tehdit! Bir de süre verdi