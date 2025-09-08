Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrolünde, bir ticari araçta 5 bin 330 sentetik hap bulundu. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bir araçta 5 bin 330 sentetik hap yakalandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Niğde-Pozantı Otoyolu Eminlik gişeleri yol kontrol noktasında ticari bir aracı durdurdu.
Ekipler, zanlıların şüpheli hareketler sergilemesi üzerine araçta arama yaptı.
Araçtaki aramada, 5 bin 330 sentetik hap ve 5 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel