Haberler

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrolünde, bir ticari araçta 5 bin 330 sentetik hap bulundu. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bir araçta 5 bin 330 sentetik hap yakalandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Niğde-Pozantı Otoyolu Eminlik gişeleri yol kontrol noktasında ticari bir aracı durdurdu.

Ekipler, zanlıların şüpheli hareketler sergilemesi üzerine araçta arama yaptı.

Araçtaki aramada, 5 bin 330 sentetik hap ve 5 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
Gürsel Tekin: Artık tahammül sınırlarımı zorlayan herkesi üzebilirim

Gürsel Tekin'den son dakika resti: AK Parti'nin kucağına oturduğum...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm şehir onu bekliyor! Andre Onana perşembe günü Trabzon'da

Tüm şehir onu bekliyor! İşte Onana'nın Türkiye'ye geleceği tarih
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.