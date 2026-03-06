Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Niğde'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, şüpheli hareketler sergileyen iki kişi gözaltına alındı. Operasyonda 79 gram sentetik uyuşturucu ve 5 sentetik hap ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara- Niğde Otoyolu Alın Gişeleri'nde yol kontrol noktasında yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.
Ekipler, durdurduğu araç sürücüsü ve yolcunun şüpheli hareketler sergilemesi üzerine arama yaptı.
Aramada, 79 gram sentetik uyuşturucu, 5 sentetik hap ve 2 cep telefonu ele geçirildi.
Yakalanan 2 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Demircan