Haberler

Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, şüpheli hareketler sergileyen iki kişi gözaltına alındı. Operasyonda 79 gram sentetik uyuşturucu ve 5 sentetik hap ele geçirildi.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara- Niğde Otoyolu Alın Gişeleri'nde yol kontrol noktasında yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Ekipler, durdurduğu araç sürücüsü ve yolcunun şüpheli hareketler sergilemesi üzerine arama yaptı.

Aramada, 79 gram sentetik uyuşturucu, 5 sentetik hap ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Yakalanan 2 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
Eller tetikte! Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti

Eller tetikte! Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oval Ofis'te olay görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Oval Ofis'te olay görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Kış Olimpiyatlarına damga vuran Eileen Gu bakın nerede görüldü

Girdiği uygulama olay oldu!
Rusya tepkilerin ardından topa giriyor: Her şeyi yapacağız

Savaş büyüyecek gibi! Rusya tepkilerin ardından topa giriyor
Zeki Murat Göle'nin aylık kazancı tartışma yarattı

Zeki Murat Göle'nin aylık kazancı tartışma yarattı
Oval Ofis'te olay görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Oval Ofis'te olay görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Asansörden inmek için adımını attı ama... Sonrası korkunç

Asansörden inmek için adımını attı ama... Sonrası korkunç
Savaşın kana buladığı ülke! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı

Savaşın kana buladığı ülke! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı