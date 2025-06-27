Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Zanlı Gözaltında

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Zanlı Gözaltında
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Niğde'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, jandarma ekipleri bir araçta yaptıkları aramada sentetik uyuşturucu, hap ve cep telefonları ele geçirerek 1 zanlıyı gözaltına aldı.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Ankara-Niğde Otoyolu Kemerhisar gişeleri çıkışında bir araçta ve içerisindeki kişinin üzerinde arama yapan ekipler, bir miktar sentetik uyuşturucu ve hap ile 4 cep telefonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Hamza Tav - Güncel
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