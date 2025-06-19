Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametgahlarında, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 113,6 gram sentetik uyuşturucu ve 15,14 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.