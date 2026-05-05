Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı

Niğde'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 26 Nisan- 2 Mayıs tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalarda 10 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, 105 sentetik hap, cam aparat ve hassas terazi ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.