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Niğde'de 1442 kişiye uyuşturucuyla mücadele eğitimi

Niğde'de 1442 kişiye uyuşturucuyla mücadele eğitimi
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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve 'Narkonokta' projeleri kapsamında düzenledikleri 14 etkinlikte 1442 kişiye uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme yaptı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme çalışması yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narkonokta" projeleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda gerçekleştirdikleri 14 etkinlikte, 1442 kişiye uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirmede bulundu.

Kaynak: AA
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