Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı (11) - Haberler

Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı (11)
BAKAN YANIK, YARALILARI ZİYARET ETTİAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 3 öğrencinin hayatını kaybettiği otobüs kazasında yaralanan gençleri ziyaret etti.
BAKAN YANIK, YARALILARI ZİYARET ETTİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 3 öğrencinin hayatını kaybettiği otobüs kazasında yaralanan gençleri ziyaret etti. Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Bakan Yanık, yaralılarla görüşüp, durumları hakkında bilgiler aldı.
Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı - Güncel