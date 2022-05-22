Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı (11) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı (11)

Demirören Haber Ajansı - Ali Kadı - Güncel
 - Güncelleme:
Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı (11)

BAKAN YANIK, YARALILARI ZİYARET ETTİAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 3 öğrencinin hayatını kaybettiği otobüs kazasında yaralanan gençleri ziyaret etti.

BAKAN YANIK, YARALILARI ZİYARET ETTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 3 öğrencinin hayatını kaybettiği otobüs kazasında yaralanan gençleri ziyaret etti. Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Bakan Yanık, yaralılarla görüşüp, durumları hakkında bilgiler aldı.


Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title