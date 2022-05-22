Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı (11) - Haberler

BAKAN YANIK, YARALILARI ZİYARET ETTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 3 öğrencinin hayatını kaybettiği otobüs kazasında yaralanan gençleri ziyaret etti. Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Bakan Yanık, yaralılarla görüşüp, durumları hakkında bilgiler aldı.