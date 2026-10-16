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Niğde'de tütün operasyonunda 2 milyon 700 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi

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Niğde'de tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik operasyonda durdurulan iki araçta 2 milyon 700 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Niğde'de 2 milyon 700 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekiplerce durdurulan iki araçta yapılan aramada, 2 milyon 700 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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