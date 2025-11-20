Niğde'de traktörün altında kalan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Niğde'de tarla sürmek isterken dengesini kaybedip traktörün altına kalan Metehan Akarsu (14), hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK, TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI

Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Yeşilgölcük Beldesi'nde meydana geldi. Ailesi çiftçilik yapan Metehan Akarsu, pulluk bağladığı 06 DCL 127 plakalı traktör ile tarla sürmeye başladı. İddiaya göre rölantide çalışır halde bıraktığı traktörden inen Akarsu, tekrar binmek istediği sırada araç hareket etmeye başladı. Dengesini kaybettiği öne sürülen Akarsu, hareket eden traktörün altında kaldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Traktörün arka tekerinin üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralanan Akarsu, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Akarsu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.