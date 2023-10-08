Niğde'de traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti
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Niğde'nin Ulukışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, A.D.Y. isimli sürücü hayatını kaybetti. 51 AT 193 plakalı traktör, Darboğaz köyü yakınlarında devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenaze, Ulukışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Niğde'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
A.D.Y. (77) idaresindeki 51 AT 193 plakalı traktör, Ulukışla ilçesi Darboğaz köyü yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin incelemesinde A.D.Y'nin kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze, Ulukışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel