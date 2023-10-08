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Niğde'de traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, A.D.Y. isimli sürücü hayatını kaybetti. 51 AT 193 plakalı traktör, Darboğaz köyü yakınlarında devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenaze, Ulukışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.