Niğde'de iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirirken, 7 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, plakaları ve sürücü bilgileri henüz öğrenilemeyen iki hafif ticari araç, Niğde-Pozantı Otoyolu Çifteköy mevkisi Niğde istikametinde seyir halindeyken çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada araçlarda bulunan 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
