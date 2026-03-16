Niğde'de Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 2 Ölü, 2 Yaralı

Niğde'de meydana gelen trafik kazasında, şarampole yuvarlanan otomobildeki 24 yaşındaki Enes Ağaçcı ve Aleyna Nur Özcan hayatını kaybetti. İki kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Niğde-Çiftlik kara yolunda meydana geldi. Enes Ağaçcı'nın direksiyon kontrolünü yitirdiği 51 ACN 748 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü Ağaçcı ile otomobildeki Aleyna Nur Özcan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Araçta ağır yaralanan Mustafa Soy ile Mehmet Emin Demir ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağaçcı ve Özcan'ın cansız bedenleri otopsi için morga gönderildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
