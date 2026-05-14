Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

NİĞDE'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Niğde-Çiftlik kara yolunda meydana geldi. N.G. (48) yönetimindeki 51 AEB 280 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen N.K.'nin (46) kullandığı 06 FC 5626 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler N.G. ve N.K. ile araçlardaki S.D. (20), R.E.K. (14), E.S.K. (18), İ.B. (38) ve F.E. (50) sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı