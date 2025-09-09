Haberler

Niğde'de Trafik Kazası: 3 Ölü, 2 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de Ankara-Niğde Otoyolu'nda bir otomobilin tıra çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Niğde'de otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ankara-Niğde Otoyolu Sazlıca mevkisinde A.D. yönetimindeki 20 APL 512 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halinde duran Y.D. idaresindeki 51 AR 130 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan F.D, F.D. ve M.B.D. hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü A.D. ve otomobilde bulunan M.A.D, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
Osimhen'in sakatlığı belli oldu: 1-2 hafta yok

Osimhen'in sakatlık durumu belli oldu: Haftalarca yok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polis memurunun çarptığı taksinin şoförü dişli çıktı

Polis memurunun çarptığı taksinin şoförü dişli çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.