Niğde'de Trafik Kazası: 3 Ölü, 2 Yaralı
Niğde'de Ankara-Niğde Otoyolu'nda bir otomobilin tıra çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ankara-Niğde Otoyolu Sazlıca mevkisinde A.D. yönetimindeki 20 APL 512 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halinde duran Y.D. idaresindeki 51 AR 130 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobilde bulunan F.D, F.D. ve M.B.D. hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü A.D. ve otomobilde bulunan M.A.D, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel