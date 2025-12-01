Niğde'de Trafik Kazası: 18 Yaşındaki Genç Kız Hayatını Kaybetti
Niğde'de yolun karşısına geçmekte olan 18 yaşındaki Gönül Ravza Efe, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası sürücü kayıplara karıştı.
Niğde'de otomobilin çarptığı 18 yaşındaki genç kız tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Yukarı Kayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Gönül Ravza Efe'ye (18) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Efe, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel