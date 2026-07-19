Niğde'de tırla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Sürücüleri öğrenilemeyen 63 AIK 563 plakalı otomobil ile 33 ANE 816 plakalı tır Gedelözü mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Demircan