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Niğde'de tırla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

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Niğde'nin Ulukışla ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Sürücüleri öğrenilemeyen 63 AIK 563 plakalı otomobil ile 33 ANE 816 plakalı tır Gedelözü mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
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