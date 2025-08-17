Niğde'de Tırın Çarptığı İşçi Hayatını Kaybetti

Niğde'nin Konaklı beldesinde, geri manevra yapan bir tırın işçiye çarpması sonucu 55 yaşındaki M.A hayatını kaybetti. Olayla ilgili tır şoförü gözaltına alındı.

Niğde'nin Konaklı beldesinde tırın altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Konaklı beldesinde patates tarlasından yük almak üzere gelen, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, geri manevra sırasında M.A'ya (55) çarptı.

Tırın altında kalan M.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

İşçinin cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tır şoförü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
